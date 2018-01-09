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BRIEF-Stock Spirits Says FY Was Slightly Ahead Of Expectations
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#Consumer Products & Retail News
January 9, 2018 / 7:15 AM / 2 days ago

BRIEF-Stock Spirits Says FY Was Slightly Ahead Of Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Stock Spirits Group Plc:

* ‍OVERALL TRADING SINCE HALF-YEAR RESULTS ANNOUNCED IN AUGUST, AND THEREFORE FOR FULL-YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017, WAS SLIGHTLY AHEAD OF EXPECTATIONS​

* ‍GROUP CASH FLOW FOR YEAR WAS STRONG, RESULTING IN NET DEBT AT 31 DECEMBER 2017 OF CIRCA EUR 53M (2016: EUR 60M)​

* ‍MARKETS OF POLAND AND CZECH REPUBLIC DELIVER SOME THREE-QUARTERS OF OUR REVENUE. THESE MARKETS CONTINUED TO SHOW GROWTH IN VOLUME

* ‍GROUP CASH FLOW FOR YEAR WAS STRONG, RESULTING IN NET DEBT AT 31 DECEMBER 2017 OF CIRCA EUR 53M (2016: EUR 60M)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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