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BRIEF-Strabag says service agreement of SPFS with Deutsche Telekom ends latest on June 30, 2019​
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October 18, 2017 / 1:04 PM / 3 days ago

BRIEF-Strabag says service agreement of SPFS with Deutsche Telekom ends latest on June 30, 2019​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 18 (Reuters) - STRABAG SE:

* ‍SERVICE AGREEMENT OF STRABAG GROUP COMPANY SPFS WITH DEUTSCHE TELEKOM ENDS LATEST ON 30 JUNE 2019​

* ‍STRABAG PFS MUST UNDERGO A FUNDAMENTAL REORGANISATION​

* ‍DIRECTLY AFFECTED BY DECISION AROUND 3,300 EMPLOYEES WORKING EXCLUSIVELY FOR DEUTSCHE TELEKOM ACCOUNT​

* ‍WITH LOSS OF KEY CLIENT, STRABAG PFS MUST UNDERGO FUNDAMENTAL REORGANISATION​

* ‍STRABAG SE‘S TARGETED EBIT MARGIN OF AT LEAST 3% FOR 2017 APPEARS AMBITIOUS​

* ‍AGAINST THIS BACKGROUND, STRABAG SE‘S TARGETED EBIT MARGIN OF AT LEAST 3 % FOR 2017 APPEARS AMBITIOUS, YET WITHIN REACH​

* ‍STRABAG SE‘S TARGETED EBIT MARGIN OF AT LEAST 3 % FOR 2017 APPEARS AMBITIOUS, YET WITHIN REACH​

* ‍ANNUAL REVENUE LOSS WON‘T IMPACT TARGETS OF STRABAG SE GROUP UNTIL 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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