BRIEF-Student Transportation To Be Acquired By Group Of Investors Led By CDPQ

Feb 27 (Reuters) - Student Transportation Inc:
* SHAREHOLDERS OF STI WILL RECEIVE US$7.50 PER COMMON SHARE IN CASH
* TERMINATION PAYMENT OF US$28.4 MILLION WILL BE PAYABLE BY STI TO PURCHASER GROUP SHOULD DEAL NOT CLOSE IN SOME CIRCUMSTANCES
* PART OF CONSIDERATION IS TO BE FUNDED WITH EQUITY COMMITMENTS FROM PURCHASER GROUP
* REMAINDER OF CONSIDERATION WILL BE FUNDED WITH COMMITTED DEBT FINANCING BY BMO CAPITAL MARKETS
* BOARD OF STI HAS UNANIMOUSLY APPROVED ARRANGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: