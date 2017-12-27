BRIEF-Summit Industrial Income REIT Enters JV With Urbacon Montreal

Dec 27 (Reuters) - Summit Industrial Income Reit:
* ESTABLISHES JOINT VENTURE PARTNERSHIP WITH EXPERIENCED DATA CENTRE DEVELOPER TO GENERATE SIGNIFICANTLY ACCRETIVE INVESTMENTS
* SAYS ENTERED JOINT VENTURE PARTNERSHIP WITH URBACON MONTREAL TO DEVELOP, OWN AND OPERATE DATA CENTRES ACROSS CANADA
* SAYS EXTENDED A $15.8 MILLION MEZZANINE LOAN TO URBACON
* SAYS OVERALL $45 MILLION INITIAL CASH INVESTMENT IN DATA CENTRE PROGRAM PRODUCES GOING IN ACCRETIVE YIELD OF 8%-10%
* SAYS ALSO EXTENDED THREE-YEAR $14.3 MILLION WORKING CAPITAL LOAN TO URBACON Source text for Eikon: Further company coverage: