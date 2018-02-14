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February 14, 2018 / 11:32 AM / a day ago

BRIEF-Summit Materials Q4 Earnings Per Share $0.38

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Summit Materials Inc:

* SUMMIT MATERIALS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.38

* Q4 REVENUE ROSE 13.7 PERCENT TO $440.6 MILLION

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.43

* INTRODUCING 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE RANGE OF $490 MILLION TO $510 MILLION

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURE IN A RANGE OF $210 MILLION TO $225 MILLION

* NO SIGNIFICANT TRA PAYMENTS EXPECTED FOR EIGHT YEARS UNTIL 2026 VERSUS. PRE-FEDERAL TAX REFORM ESTIMATE OF 2020

* Q4 REVENUE VIEW $445.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SUMMIT MATERIALS - ESTIMATES TRA LIABILITY HAS BEEN REDUCED BY $217 MILLION FROM APPROXIMATELY $549 MILLION BEFORE TAX REFORM TO $332 MILLION POST TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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