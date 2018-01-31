FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Myanmar
Environment
Sport
Entertainment
January 31, 2018 / 12:21 PM / a day ago

BRIEF-Suncoke Energy Inc Qtrly Earnings Per Common Share $ 2.05

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Suncoke Energy Inc:

* SUNCOKE ENERGY REPORTS FY 2017 EARNINGS PER SHARE $1.88

* SUNCOKE ENERGY, INC. ANNOUNCES FULL-YEAR 2017 RESULTS AT TOP END OF GUIDANCE RANGE AND PROVIDES GUIDANCE FOR FURTHER IMPROVEMENT IN 2018

* ‍2018 DOMESTIC COKE PRODUCTION IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 3.9 MILLION TONS​

* SEES ‍2018 CONSOLIDATED ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE BETWEEN $240 MILLION TO $255 MILLION​

* ‍CAPITAL EXPENDITURES ARE PROJECTED TO BE APPROXIMATELY $95 MILLION​ FOR 2018

* ‍2018 CASH GENERATED BY OPERATIONS IS ESTIMATED TO BE BETWEEN $150 MILLION AND $165 MILLION​

* ‍2018 ADJUSTED EBITDA ATTRIBUTABLE TO SXC IS EXPECTED TO BE BETWEEN $160 MILLION AND $171 MILLION​

* QTRLY EARNINGS ATTRIBUTABLE TO SUNCOKE ENERGY, INC. PER COMMON SHARE $ 2.05

* QTRLY ‍TOTAL REVENUES $359.6 MILLION VERSUS $325.6 MILLION ​

* Q4, FY NET INCOME DRIVEN PRIMARILY BY TAX BENEFITS OF ABOUT $125 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.