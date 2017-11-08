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BRIEF-Suomen Hoivatilat 9 month operational profit at EUR 3.6 mln
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#Financials
November 8, 2017 / 6:09 AM / a day ago

BRIEF-Suomen Hoivatilat 9 month operational profit at EUR 3.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - SUOMEN HOIVATILAT OYJ:

* REG-SUOMEN HOIVATILAT OYJ: BUSINESS REVIEW FOR JANUARY-SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) GROWTH CONTINUES, GUIDANCE UPDATED

* ‍EXPECTS ITS TOTAL REVENUE TO REACH AT LEAST 12 MILLION EUROS IN 2017.​

* ‍2017 OPERATIONAL RESULT IS ESTIMATED TO BE FIVE MILLION EUROS (PREVIOUSLY 4.5 MILLION)​

* 9 MONTH REVENUE EUR ‍8.6​ MILLION VERSUS EUR 5.3 MILLION YEAR AGO

* 9 MONTH 2017 OPERATIONAL PROFIT EUR ‍3.6​ MILLION VERSUS EUR 1.0 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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