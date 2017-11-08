BRIEF-Suomen Hoivatilat 9 month operational profit at EUR 3.6 mln

Nov 8 (Reuters) - SUOMEN HOIVATILAT OYJ:
* REG-SUOMEN HOIVATILAT OYJ: BUSINESS REVIEW FOR JANUARY-SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) GROWTH CONTINUES, GUIDANCE UPDATED
* EXPECTS ITS TOTAL REVENUE TO REACH AT LEAST 12 MILLION EUROS IN 2017.
* 2017 OPERATIONAL RESULT IS ESTIMATED TO BE FIVE MILLION EUROS (PREVIOUSLY 4.5 MILLION)
* 9 MONTH REVENUE EUR 8.6 MILLION VERSUS EUR 5.3 MILLION YEAR AGO
* 9 MONTH 2017 OPERATIONAL PROFIT EUR 3.6 MILLION VERSUS EUR 1.0 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)