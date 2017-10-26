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BRIEF-Supermarket Income Reit ‍places over 19 mln shares at 100 pence each
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October 26, 2017 / 6:22 AM / in a day

BRIEF-Supermarket Income Reit ‍places over 19 mln shares at 100 pence each

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - Supermarket Income Reit Plc

* BLOCK TRADE - SUPERMARKET INCOME REIT - ‍PLACING OF UP TO 19,999,999 SHARES, REPRESENTING 19.99 PERCENT OF ISSUED SHARE CAPITAL, AT PRICE OF 100 PENCE PER SHARE​

* SUPERMARKET INCOME REIT - ‍IDENTIFIED OPPORTUNITY TO ACQUIRE A SUPERMARKET ASSET LOCATED IN A CENTRAL LOCATION IN SCOTLAND FOR APPROXIMATELY £50 MILLION​

* SUPERMARKET INCOME REIT - PURCHASE OF TARGET PROPERTY, IF MADE, WILL BE MET FROM NET PROCEEDS OF PLACING, WITH BALANCE TO BE FUNDED FROM RCF​

* SUPERMARKET INCOME REIT PLC - ‍HOPE ACQUISITION OF TARGET PROPERTY WOULD BE COMPLETED BY DECEMBER 2017​

* BLOCK TRADE - SUPERMARKET INCOME REIT PLC - ‍PLACING WILL BE MADE ON A NON-PRE-EMPTIVE BASIS​

* BLOCK TRADE - SUPERMARKET INCOME REIT PLC - ‍STIFEL IS ACTING AS SOLE BOOKRUNNER TO COMPANY IN RESPECT OF PLACING. PLACING IS NOT BEING UNDERWRITTEN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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