FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Supervalu Inc Q3 Sales $3.94 Billion
Sections
Featured
Unwanted gifts spoil Tesco's Christmas
Business
Unwanted gifts spoil Tesco's Christmas
Migrants risk death crossing Alps to reach France
The Wider Image
Migrants risk death crossing Alps to reach France
May to meet financiers as Khan warns of "lost decade"
May to meet financiers as Khan warns of "lost decade"
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 10, 2018 / 11:57 AM / a day ago

BRIEF-Supervalu Inc Q3 Sales $3.94 Billion

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Supervalu Inc:

* - QTRLY RETAIL IDENTICAL STORE SALES WERE NEGATIVE 3.5 PERCENT

* - ‍CURRENTLY EXPECTS NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE IN RANGE OF LOSS OF $20 MILLION TO $2 MILLION EARNINGS FOR 2018​

* SUPERVALU REPORTS THIRD QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.46 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 SALES $3.94 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $4.02 BILLION

* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.61 FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDING ITEMS

* SUPERVALU - ‍NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS OUTLOOK FOR 2018 INCLUDES NON-CASH CHARGE OF $35 MILLION TO $45 MILLION ANTICIPATED TO BE MADE IN Q4​

* - ‍EXPECTS NEWLY ENACTED FEDERAL TAX LEGISLATION TO REDUCE FUTURE CASH TAXES, ALTHOUGH CO IS STILL EVALUATING FAVORABLE IMPACT​

* SUPERVALU - ‍Q3 ADJUSTED NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDED DISCRETE TAX BENEFIT THAT CONTRIBUTED ABOUT $0.30 TO NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS/DILUTED SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.