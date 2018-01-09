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BRIEF-Swiss Prime Site Launches CHF 300 Million Convertible Bonds Due 2025
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January 9, 2018 / 6:40 AM / 2 days ago

BRIEF-Swiss Prime Site Launches CHF 300 Million Convertible Bonds Due 2025

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - SWISS PRIME SITE AG:

* LAUNCHES CHF 300 MILLION CONVERTIBLE BONDS DUE 2025

* SETTLEMENT DATE OF THE BONDS IS EXPECTED TO BE ON 16TH JANUARY 2018

* SWISS PRIME SITE - BONDHOLDERS WHO CONVERT THEIR BONDS WILL RECEIVE PAR AMOUNT IN CASH + EXCESS AMOUNT IN REGISTERED SHARES‍​

* SWISS PRIME SITE - BONDS HAVE A 7-YEAR MATURITY AND ARE MARKETED TO INVESTORS WITH A COUPON RANGE OF 0.20% TO 0.45%

* SWISS PRIME SITE - ISSUE PRICE AND THE REDEMPTION PRICE ARE SET AT 100%

* BONDS HAVE ALSO PREMIUM RANGE OF 10.0% TO 15.0% Source text - bit.ly/2AIpgRQ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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