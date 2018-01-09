BRIEF-Swiss Prime Site Launches CHF 300 Million Convertible Bonds Due 2025

Jan 9 (Reuters) - SWISS PRIME SITE AG:
* SETTLEMENT DATE OF THE BONDS IS EXPECTED TO BE ON 16TH JANUARY 2018
* SWISS PRIME SITE - BONDHOLDERS WHO CONVERT THEIR BONDS WILL RECEIVE PAR AMOUNT IN CASH + EXCESS AMOUNT IN REGISTERED SHARES
* SWISS PRIME SITE - BONDS HAVE A 7-YEAR MATURITY AND ARE MARKETED TO INVESTORS WITH A COUPON RANGE OF 0.20% TO 0.45%
* SWISS PRIME SITE - ISSUE PRICE AND THE REDEMPTION PRICE ARE SET AT 100%
* BONDS HAVE ALSO PREMIUM RANGE OF 10.0% TO 15.0% Source text - bit.ly/2AIpgRQ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)