BRIEF-Sydbank Q3 core earnings beat expectations

Oct 31 (Reuters) - SYDBANK A/S
* Q3 CORE EARNINGS DKK 500 MILLION (REUTERS POLL DKK 447 MILLION)
* SAYS LIMITED GROWTH IS PROJECTED FOR DANISH ECONOMY IN 2017.
* IMPAIRMENT CHARGES IN 2017 ARE FORECAST TO BE LOWER THAN LEVEL RECORDED IN 2016.
* 2017 CORE INCOME IS EXPECTED TO BE ON A PAR WITH THE CORE INCOME GENERATED IN 2016
* Q3 PRE-TAX PROFIT DKK 497 MILLION (REUTERS POLL DKK 450 MILLION)
* 2017 TRADING INCOME IS ANTICIPATED TO REMAIN UNCHANGED RELATIVE TO INCOME IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)