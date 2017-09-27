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BRIEF-Synairgen announces data update from clinical trial of inhaled interferon beta (SNG001) and clinical plan for COPD
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#Healthcare
September 27, 2017 / 6:21 AM / 22 days ago

BRIEF-Synairgen announces data update from clinical trial of inhaled interferon beta (SNG001) and clinical plan for COPD

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - SYNAIRGEN PLC:

* DATA UPDATE AND CLINICAL PLAN FOR COPD

* DATA UPDATE FROM CLINICAL TRIAL OF INHALED INTERFERON BETA (SNG001) AND CLINICAL PLAN FOR COPD

* SIGNIFICANT POSITIVE FINDINGS IN PATIENTS WITH A CONFIRMED VIRAL INFECTION IN INEXAS TRIAL

* DESIGNED A SHORT TRIAL FOR WINTER OF 2017/18 TO EVALUATE POTENTIAL OF SNG001 IN COPD, WHICH IS BEING SUBMITTED FOR REGULATORY APPROVAL

* UNEXPECTEDLY LOW EXACERBATION RATE IN INEXAS TRIAL POPULATION SUGGESTS ECONOMIC VIABILITY OF DRUG IN ASTHMA INDICATION WOULD BE LIMITED Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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