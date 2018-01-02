FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Syncora Holdings Ltd - Unit With Other Parties Settled Dispute With Greenpoint Mortgage Funding
Sections
Featured
UK services survey points to stronger fourth-quarter growth
Economy
UK services survey points to stronger fourth-quarter growth
Security flaws put virtually all phones and computers at risk
Technology
Security flaws put virtually all phones and computers at risk
'Bombogenesis' takes aim at U.S. Northeast as snow sweeps South
Environment
'Bombogenesis' takes aim at U.S. Northeast as snow sweeps South
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
January 2, 2018 / 1:39 PM / 2 days ago

BRIEF-Syncora Holdings Ltd - Unit With Other Parties Settled Dispute With Greenpoint Mortgage Funding

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Syncora Holdings Ltd:

* SYNCORA HOLDINGS LTD - UNIT WITH OTHER PARTIES SETTLED DISPUTE WITH GREENPOINT MORTGAGE FUNDING

* SYNCORA - DUE TO SETTLEMENT, UNIT IS EXPECTED TO RECEIVE ABOUT $335 MILLION IN Q1 2018, UP TO ADDITIONAL ABOUT $15 MILLION OVER REMAINDER OF TRANSACTION

* SYNCORA HOLDINGS - SETTLEMENT WITH GREENPOINT MORTGAGE FUNDING EXPECTED TO INCREASE CO‘S 2017 GAAP NET INCOME BY ABOUT $283 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.