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BRIEF-T. Rowe Price Group Preliminary Month-End Assets Under Management Of $991 Bln As Of Dec. 31
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January 11, 2018 / 1:43 PM / a day ago

BRIEF-T. Rowe Price Group Preliminary Month-End Assets Under Management Of $991 Bln As Of Dec. 31

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - T. Rowe Price Group Inc:

* T. ROWE PRICE GROUP REPORTS PRELIMINARY MONTH-END ASSETS UNDER MANAGEMENT FOR DECEMBER 2017

* T. ROWE PRICE GROUP INC - PRELIMINARY MONTH-END ASSETS UNDER MANAGEMENT OF $991 BILLION AS OF DECEMBER 31, 2017

* T. ROWE PRICE GROUP - CLIENT TRANSFERS FROM MUTUAL FUNDS TO OTHER PORTFOLIOS WERE $1.7 BILLION FOR MONTH-ENDED DEC. 31

* T. ROWE PRICE GROUP - CLIENT TRANSFERS FROM MUTUAL FUNDS TO OTHER PORTFOLIOS WERE $4.2 BILLION FOR QUARTER-ENDED DEC. 31 Source text for Eikon: Further company coverage:

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