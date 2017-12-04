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BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Announces Proposed Offering Of Common Stock
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December 4, 2017 / 9:14 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Announces Proposed Offering Of Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Tabula Rasa Healthcare Inc:

* TABULA RASA HEALTHCARE ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF COMMON STOCK

* TABULA RASA HEALTHCARE INC - PROPOSED UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF SHARES OF ITS COMMON STOCK, WHICH INCLUDES 1.35 MILLION SHARES OFFERED BY TRHC

* TABULA RASA HEALTHCARE - PUBLIC OFFERING ALSO INCLUDES 1.65 MILLION SHARES OFFERED BY CERTAIN STOCKHOLDERS OF TRHC NAMED IN PRELIMINARY PROSPECTUS SUPPLEMENT

* TABULA RASA HEALTHCARE INC - INTENDS TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO REPAY ABOUT $35.0 MILLION OF OUTSTANDING INDEBTEDNESS UNDER ITS CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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