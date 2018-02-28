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February 28, 2018 / 6:47 AM / 2 days ago

BRIEF-Takeaway.Com NV Processed 68.3 Million Orders In 2017, Up 38% YoY

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Takeaway.Com Nv:

* PROCESSED 68.3 MILLION ORDERS IN 2017, REPRESENTING AN ORDER GROWTH OF 38% COMPARED WITH 2016,

* FY LOSS FOR THE PERIOD EUR 42.0 MILLION VERSUS LOSS EUR 30.9 MILLION YEAR AGO

* REVENUE GREW BY 49% TO €166.5 MILLION IN 2017 COMPARED WITH €111.6 MILLION IN 2016

* FY EBITDA LOSS EUR 27.6 MILLION VERSUS LOSS EUR 18.3 MILLION YEAR AGO

* REITERATES THE MEDIUM-TERM OBJECTIVES.

* WE ANTICIPATE LOSS AT GROUP LEVEL FOR 2018 BUT EXPECT ABSOLUTE AMOUNT OF FUTURE LOSSES TO DECREASE GOING FORWARD‍​

* ANTICIPATES LOSS AT GROUP LEVEL FOR YEAR 2018 BUT EXPECT ABSOLUTE AMOUNT OF FUTURE LOSSES TO DECREASE GOING FORWARD Source text: bit.ly/2oCqvxK Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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