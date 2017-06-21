FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Talkpool purchase 100 pct of shares in LCC Pakistan
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
In Asian financial markets, fear indicators still send a buy signal
Markets
In Asian financial markets, fear indicators still send a buy signal
Cyber threats prompt return of radio for ship navigation
Technology
Cyber threats prompt return of radio for ship navigation
House price growth weakest in more than four years
House price growth weakest in more than four years
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
June 21, 2017 / 7:15 AM / 2 months ago

BRIEF-Talkpool purchase 100 pct of shares in LCC Pakistan

Reuters Staff

1 Min Read

June 21 (Reuters) - TALKPOOL AG:

* TALKPOOL GROWS SUBSTANTIALLY AND BECOMES PROFITABLE THROUGH THE ACQUISITION OF LCC PAKISTAN

* ‍ANNOUNCES PURCHASE OF 100% OF SHARES IN LCC PAKISTAN​

* SHARES IN LCC PAK ARE BEING ACQUIRED FOR A TOTAL CONSIDERATION OF USD 5.2 MILLION OF WHICH USD 4.0 MILLION WILL BE PAID AT CLOSING

* REMAINING USD 1.2 MILLION WILL BE MADE IN TWO INSTALMENTS IN 2018 AND 2019 AND WILL BE FINANCED THROUGH TALKPOOL'S FUTURE CASH FLOW

* PAYMENT IN CONNECTION WITH CLOSING WILL BE FINANCED THROUGH A RIGHTS ISSUE OF 32.9 MILLION SEK AND A CONVERTIBLE LOAN OF 500,000 CHF

* RIGHTS ISSUE IS UNDERWRITTEN TO 81% THROUGH SUBSCRIPTION UNDERTAKINGS OF SEK 17.8 MILLION AND GUARANTEE AGREEMENTS OF SEK 9.0 MILLION

* LCC PAK WILL BE CONSOLIDATED INTO TALKPOOL'S FINANCIAL REPORTING, CLOSING IS EXPECTED TO TAKE PLACE LATEST BY OCT. 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.