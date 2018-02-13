BRIEF-Tanger Q4 FFO Per Share $0.68

Feb 13 (Reuters) - Tanger Factory Outlet Centers Inc :
* TANGER REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS FOR 2017
* SEES FOR 2018 FFO PER SHARE $2.43 - $2.49
* SEES 2018 PORTFOLIO NOI GROWTH FOR CONSOLIDATED PORTFOLIO BETWEEN 0.5% AND 1.5%
* SEES 2018 COMBINED RECURRING CAPITAL EXPENDITURES AND SECOND-GENERATION TENANT ALLOWANCES OF APPROXIMATELY $34 MILLION
* SEES FOR 2018, SAME CENTER NOI FOR CONSOLIDATED PORTFOLIO BETWEEN DOWN 1.0 PERCENT AND 0.0 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: