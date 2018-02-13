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February 13, 2018 / 10:56 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Tanger Q4 FFO Per Share $0.68

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Tanger Factory Outlet Centers Inc :

* TANGER REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS FOR 2017

* Q4 FFO PER SHARE $0.68

* ‍PROVIDED INITIAL EARNINGS GUIDANCE FOR 2018​

* Q4 ADJUSTED FFO PER SHARE $0.66 EXCLUDING ITEMS

* SEES ‍FOR 2018 FFO PER SHARE $2.43 - $2.49​

* SEES 2018 ‍PORTFOLIO NOI GROWTH FOR CONSOLIDATED PORTFOLIO BETWEEN 0.5% AND 1.5%​

* ‍SEES 2018 COMBINED RECURRING CAPITAL EXPENDITURES AND SECOND-GENERATION TENANT ALLOWANCES OF APPROXIMATELY $34 MILLION​

* SEES ‍FOR 2018, SAME CENTER NOI FOR CONSOLIDATED PORTFOLIO BETWEEN DOWN 1.0 PERCENT AND 0.0 PERCENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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