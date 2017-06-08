FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Targovax contemplates private placement of new shares
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
health
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
England win, secure 3-1 series victory over South Africa
Sport
England win, secure 3-1 series victory over South Africa
UK recruiters blame Brexit as staff shortage worsens
UK recruiters blame Brexit as staff shortage worsens
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
June 8, 2017 / 2:41 PM / 2 months ago

BRIEF-Targovax contemplates private placement of new shares

Reuters Staff

1 Min Read

June 8 (Reuters) - TARGOVAX ASA

* CONTEMPLATES PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES

* NEW SHARES DIRECTED TOWARDS NORWEGIAN AND INTERNATIONAL INVESTORS WITH GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY NOK 175 - 225 MILLION

* NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED TO FINANCE FIVE ADDITIONAL DATA READ-OUTS FROM CLINICAL TRIALS THROUGH 2018, IN ADDITION TO THREE PLANNED DATA-READ OUTS IN H2 2017

* NET PROCEEDS WILL ALSO FINANCE SELECTIVE CMC DEVELOPMENT IN PREPARATION FOR FUTURE PIVOTAL CLINICAL STUDIES

* SUBSCRIPTION PRICE IN PRIVATE PLACEMENT WILL BE DETERMINED THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS

* BOOKBUILDING PERIOD FOR PRIVATE PLACEMENT WILL COMMENCE TODAY 8 JUNE 2017 AT 16:30 HOURS (CET) AND CLOSE ON 9 JUNE 2017 AT 08:00 HOURS (CET) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.