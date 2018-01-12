BRIEF-Taylor Morrison Home announces pricing of public offering of Class A common stock

Jan 11 (Reuters) - Taylor Morrison Home Corp:
* TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION ANNOUNCES PRICING OF PUBLIC OFFERING OF CLASS A COMMON STOCK AND ADDITIONAL CONCURRENT REPURCHASE FROM ITS EQUITY SPONSORS
* TAYLOR MORRISON HOME CORP SAYS ANNOUNCED PRICING OF UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF 19.2 MILLION SHARES OF ITS CLASS A COMMON STOCK
* TAYLOR MORRISON-EXISTING $100 MILLION REPURCHASE AUTHORIZATION UNDER CO‘S STOCK REPURCHASE PROGRAM WILL NOT BE REDUCED BY SPONSOR EQUITY REPURCHASE
* TAYLOR MORRISON HOME - AGREED TO PURCHASE ADDITIONAL 3.7 MILLION PARTNERSHIP UNITS AND CORRESPONDING SHARES OF CLASS B COMMON STOCK FROM EQUITY SPONSORS Source text for Eikon: Further company coverage: