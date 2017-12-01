FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TCW Group Says Nippon Life To Acquire 24.75 Pct Stake In Co From Carlyle Group
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
markets
Take Five - World markets themes for the week ahead
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Jobs
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Corbyn pay row shows costs of bank excess
Commentary
Corbyn pay row shows costs of bank excess
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 1, 2017 / 12:14 PM / a day ago

BRIEF-TCW Group Says Nippon Life To Acquire 24.75 Pct Stake In Co From Carlyle Group

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - TCW GROUP:

* NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY TO MAKE STRATEGIC INVESTMENT IN TCW GROUP

* THE TCW GROUP SAYS NIPPON LIFE TO ACQUIRE 24.75% STAKE IN TCW FROM THE CARLYLE GROUP

* THE TCW GROUP SAYS UPON THE CLOSE OF THE TRANSACTION, TCW’S EMPLOYEE OWNERSHIP WILL INCREASE TO 44.07% ‍​

* THE TCW GROUP SAYS CARLYLE TO MAINTAIN A 31.18% STAKE IN TCW THROUGH CARLYLE GLOBAL PARTNERS

* THE TCW GROUP - FINANCIAL TERMS OF THE TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED‍​

* THE TCW GROUP SAYS UPON CLOSE OF TRANSACTION, TCW’S EMPLOYEE OWNERSHIP WILL INCREASE TO 44.07% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.