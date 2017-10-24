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BRIEF-Telefonica closes sale of 24.8 pct in Telxius for 790.5 mln euros
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October 24, 2017 / 4:03 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Telefonica closes sale of 24.8 pct in Telxius for 790.5 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - TELEFONICA SA:

* SAYS TRANSFERS TO KKR 62 MILLION SHARES OF TELXIUS (24.8 PCT OF ITS SHARE CAPITAL) IN EXCHANGE FOR 790.5 MILLION EUROS

* SAYS TRANSACTION HAS NO IMPACT ON CONSOLIDATED RESULTS OF THE GROUP AS IT CONSISTS ON SALE OF MINORITY INTEREST

* SAYS TELEFONICA AND KKR SIGNED SHAREHOLDERS AGREEMENT TO COORDINATE MANAGEMENT OF TELXIUS

* SAYS EXCHANGE OF REMAINDER 15.2 PERCENT OF SHARE CAPITAL OF TELXIUS IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN Q4 FOR AT LEAST 484.5 MILLION EUROS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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