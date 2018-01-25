FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Investigates
Science
Sport
Entertainment
#Technology, Media and Telecommunications
January 25, 2018 / 3:39 PM / a day ago

BRIEF-Telenor: Hungarian Competition Authorities initiates investigation of Telenor Hungary

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Telenor Asa:

* TELENOR ASA: ‍ON 24 JANUARY 2018, HUNGARIAN COMPETITION AUTHORITIES INITIATED AN INVESTIGATION ON PREMISES OF TELENOR HUNGARY OUTSIDE BUDAPEST​

* TELENOR ASA: ‍INVESTIGATION PERTAINS TO NETWORK COOPERATION AND ALLEGATIONS OF ANTICOMPETITIVE BEHAVIOR IN RELATION TO A FREQUENCY AUCTION IN 2014​

* TELENOR ASA: ‍TELENOR WILL CO-OPERATE WITH COMPETITION AUTHORITY IN CARRYING OUT INVESTIGATION SO THAT IT CAN BE CONDUCTED IN AN EFFICIENT MANNER​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.