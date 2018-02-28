BRIEF-Teleperformance FY Net Profit (Group Share) Up at 312‍​ Million Euros

Feb 28 (Reuters) - TELEPERFORMANCE SE:
* FY NET PROFIT (GROUP SHARE) EUR 312 MILLION VERSUS EUR 214 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA BEFORE NON-RECURRING ITEMS EUR 720 MILLION VERSUS EUR 558 MILLION YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 4.18 BILLION VERSUS EUR 3.65 BILLION YEAR AGO
* 2018 OUTLOOK LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH ABOVE + 6%
* 2018 OUTLOOK FURTHER GROWTH IN EBITA MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS TO AT LEAST 13.5% OF REVENUE
* CONFIDENT ABOUT ABILITY TO CONTINUE TO GENERATE A STRONG LEVEL OF CASH FLOW IN 2018
* TO PROPOSE INCREASE IN THE 2017 DIVIDEND TO €1.85 PER SHARE FROM THE €1.30 PAID IN RESPECT OF 2016
* CONFIRMS FIVE-YEAR STRATEGIC PLAN AND 2022 TARGETS
* €72 MILLION NEGATIVE CURRENCY EFFECT ON FY CONSOLIDATED REVENUE FROM DECREASE IN USD AND GBP Source text : bit.ly/2Fcn5fG Further company coverage: (Gdynia Newsroom)