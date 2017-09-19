BRIEF-Telepizza H1 net result turns to profit of 15.4 mln euros YoY

Sept 19 (Reuters) - TELEPIZZA GROUP SA:
* H1 GROUP CHAIN SALES 276.5 MILLION EUROS VERSUS 252.3 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 EBITDA 34.7 MILLION EUROS VERSUS 36.0 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 NET PROFIT 15.4 MILLION EUROS VERSUS LOSS 19.3 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 TOTAL REVENUE 180.0 MILLION EUROS VERSUS 165.6 MILLION EUROS YEAR AGO
* SEES FY SPAIN TOTAL CHAIN SALES GROWTH BETWEEN 5 PERCENT AND 6 PERCENT
* SEES FY CORE INTERNATIONAL TOTAL CHAIN SALES GROWTH BETWEEN 12 PERCENT AND 14 PERCENT Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)