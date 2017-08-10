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BRIEF-Teleste Q2 ‍orders received fall to EUR 64.5 mln
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August 10, 2017 / 5:48 AM / 3 days ago

BRIEF-Teleste Q2 ‍orders received fall to EUR 64.5 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - TELESTE OYJ:

* Q2 NET SALES EUR ‍58.7​ MILLION VERSUS EUR 67.5 MILLION YEAR AGO

* Q2 OPERATING LOSS OF EUR ‍-9.3​ MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 3.9 MILLION YEAR AGO

* ‍ORDERS RECEIVED BY GROUP IN Q2 TOTALLED EUR 64.5 (67.2) MILLION​

* OPERATING ‍LOSS WAS MAINLY GENERATED BY GOODWILL IMPAIRMENT OF EUR 7.7 MILLION AND RESTRUCTURING PROVISION OF EUR 1.6 MILLION​

* ‍ESTIMATES THAT NET SALES FOR 2017 WILL REMAIN BELOW REFERENCE PERIOD

* ‍ESTIMATES THAT OPERATING RESULT FOR 2017 WILL REMAIN CLEARLY BELOW REFERENCE PERIOD LEVEL​

* ‍OPERATING RESULT OF SECOND HALF OF 2017 IS EXPECTED TO BE CONSIDERABLY BETTER THAN IN FIRST HALF​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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