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January 26, 2018 / 7:03 AM / 3 days ago

BRIEF-Telia agrees to divest its holding in Geocell

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Telia:

* COMPANY AGREES TO DIVEST ITS HOLDING IN GEOCELL

* SAYS ‍TRANSACTION IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS, AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q2 OF 2018​

* SAYS ‍FINTUR HOLDINGS B.V. (FINTUR), JOINTLY OWNED BY TELIA COMPANY AND TURKCELL, HAS AGREED TO SELL 100 PERCENT OF ITS HOLDING IN GEOCELL LLC, TO GEORGIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY JSC SILKNET​

* SAYS ‍TRANSACTION PRICE OF USD 153 MILLION​

* SAYS ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO RESULT IN A CAPITAL LOSS OF SEK 0.1 BILLION (IN ADDITION TO IMPAIRMENT OF SEK 0.6 BILLION RECOGNIZED IN DECEMBER 2017)​

* SAYS ‍PRICE CORRESPONDS TO AN EV/EBITDA MULTIPLE OF 4.5X BASED ON 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

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