BRIEF-Telus Posts Q4 Adjusted Earnings Per Share C$0.55

Feb 8 (Reuters) - Telus Corp:
* TELUS REPORTS STRONG RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017; ANNOUNCES 2018 FINANCIAL TARGETS
* TARGETING 2018 CONSOLIDATED REVENUE AND EBITDA GROWTH OF UP TO 6 AND 7 PERCENT
* QTRLY WIRELINE HIGH-SPEED INTERNET NET ADDITIONS OF 21,000 DECREASED BY 3,000 OVER SAME QUARTER A YEAR AGO
* QTRLY WIRELESS BLENDED ARPU WAS HIGHER BY 1.6 PER CENT TO $67.27
* QTRLY WIRELINE TOTAL TELUS TV NET ADDITIONS OF 14,000 WERE LOWER BY 2,000 OVER SAME QUARTER A YEAR AGO
* QTRLY WIRELESS MONTHLY POSTPAID SUBSCRIBER CHURN INCREASED SLIGHTLY BY 1 BASIS POINT YEAR-OVER-YEAR TO 0.99 PER CENT
* TELUS - QTRLY WIRELESS BLENDED MONTHLY CHURN DECLINED BY 2 BASIS POINTS TO 1.23 PER CENT REFLECTING INCREASE IN MIX OF POSTPAID VERSUS PREPAID SUBSCRIBERS
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES APPROXIMATELY $2.85 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.57, REVENUE VIEW C$3.44 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW C$2.85, REVENUE VIEW C$13.82 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: