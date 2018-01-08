FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tenet Highlights Strategic Growth And Cost Reduction Initiatives At J.P. Morgan Healthcare Conference
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Bayliss to step down as England coach next year
sport
Bayliss to step down as England coach next year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 8, 2018 / 8:55 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Tenet Highlights Strategic Growth And Cost Reduction Initiatives At J.P. Morgan Healthcare Conference

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Tenet Healthcare Corp:

* TENET HEALTHCARE - ‍EXECUTION OF DIVESTITURE PROGRAM OF NON-CORE MARKETS & ASSETS, WHICH IS ON TRACK & EXPECTED TO YIELD IN EXCESS OF $1 BILLION OF PROCEEDS​

* TENET HIGHLIGHTS STRATEGIC GROWTH AND COST REDUCTION INITIATIVES AT J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE

* TENET HEALTHCARE CORP - ‍ANTICIPATES NEW TAX LAW WILL POSITIVELY AFFECT EPS OVER NEXT TWO TO THREE YEARS DUE TO LOWER TAX RATE​

* TENET HEALTHCARE CORP - ‍PROCESS UNDERWAY TO SELL CONIFER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.