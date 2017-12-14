BRIEF-Teresa Elder Joins WideOpenWest As CEO

Dec 14 (Reuters) - WideOpenWest Inc:
* WIDEOPENWEST INC- AUTHORIZED A STOCK REPURCHASE PROGRAM, COMMENCING IMMEDIATELY, TO REPURCHASE AN AGGREGATE OF $50 MILLION OF COMMON STOCK
* WIDEOPENWEST INC - ELDER SUCCEEDS STEVEN COCHRAN, WHO IS RETIRING FROM CO
* WIDEOPENWEST INC - COCHRAN WILL STAY ON IN AN ADVISORY ROLE WITH CO THROUGH JUNE 30, 2018
* WIDEOPENWEST INC - REPURCHASE PROGRAM IS EXPECTED TO BE EXECUTED OVER NEXT TWELVE MONTHS
* WIDEOPENWEST - CO, VERIZON ENTERED NEW CONSTRUCTION AGREEMENT PURSUANT TO WHICH CO TO COMPLETE BUILD-OUT OF NETWORK IN EXCHANGE FOR ABOUT $50 MILLION
* WIDEOPENWEST SAYS FINAL BUILD-OUT OF NETWORK IS EXPECTED TO BE COMPLETED DURING H2 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: