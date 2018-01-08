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BRIEF-TG Therapeutics, Jiangsu Hengrui Announce Agreement For BTK Inhibitor Program For Treatment Of Hematologic Malignancies
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January 8, 2018 / 12:44 PM / a day ago

BRIEF-TG Therapeutics, Jiangsu Hengrui Announce Agreement For BTK Inhibitor Program For Treatment Of Hematologic Malignancies

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd :

* TG THERAPEUTICS AND JIANGSU HENGRUI MEDICINE ANNOUNCE GLOBAL LICENSE AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NOVEL BTK INHIBITOR PROGRAM FOR THE TREATMENT OF HEMATOLOGIC MALIGNANCIES

* TG THERAPEUTICS INC - ‍ UNDER TERMS, HENGRUI WILL RECEIVE AN UP-FRONT LICENSING FEE AND NEAR-TERM MILESTONES, PAYABLE IN TG COMMON STOCK​

* TG THERAPEUTICS INC - ‍HENGRUI IS ELIGIBLE TO RECEIVE COLLABORATION AND LICENSING PAYMENTS OF ABOUT $350 MILLION, IN ADDITION TO ROYALTIES ON FUTURE SALES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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