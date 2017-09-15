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BRIEF-Thales says Space Alliance signs partnership with Spaceflight Industries‍​
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September 15, 2017 / 12:38 PM / a month ago

BRIEF-Thales says Space Alliance signs partnership with Spaceflight Industries‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 15 (Reuters) - THALES:

* THE SPACE ALLIANCE, FORMED BY THALES ALENIA SPACE AND TELESPAZIO SIGNED A PARTNERSHIP WITH THE US-BASED COMPANY SPACEFLIGHT INDUSTRIES‍​

* PARTNERSHIP INCLUDES MINORITY INVESTMENT IN SPACEFLIGHT INDUSTRIES

* PARTNERSHIP INCLUDES CREATION OF AN INDUSTRIAL JOINT VENTURE IN US BETWEEN THALES ALENIA SPACE AND SPACEFLIGHT INDUSTRIES SPECIALIZED IN SMALL SATELLITES

* PARTNERSHIP INCLUDES IMPLEMENTATION OF A JOINT COOPERATION AND MARKETING AGREEMENT BETWEEN TELESPAZIO AND BLACKSKY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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