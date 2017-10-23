FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-The Hut Group announces 515 mln stg revolving credit facility
Sections
Featured
Red October - Russia of 1917 and 2017 closer than expected
russia
Red October - Russia of 1917 and 2017 closer than expected
How will higher Bank of England rates affect Britain's economy?
economy
How will higher Bank of England rates affect Britain's economy?
Recovering from severe malnutrition in Yemen
the wider image
Recovering from severe malnutrition in Yemen
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
October 23, 2017 / 12:01 PM / 2 days ago

BRIEF-The Hut Group announces 515 mln stg revolving credit facility

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - The Hut Group Ltd:

* THE HUT GROUP - THE ‍HUT GROUP ANNOUNCES A £515 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY & TERM LOAN​

* THE HUT GROUP - LOAN ‍PROVIDED BY BARCLAYS, HSBC, SANTANDER, RBS, CITIBANK, LLOYDS, BANK OF IRELAND, SILICON VALLEY BANK, JP MORGAN AND AIMCO​

* THE HUT GROUP - ‍REVOLVING CREDIT FACILITY WILL BE USED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES, POSSIBLE M&A IN ITS BEAUTY & WELLBEING CATEGORIES, INFRASTRUCTURE ​

* THE HUT GROUP - ‍HUT GROUP WAS ADVISED BY ELIZABETH WAREING AND MARTIN O‘SHEA FROM ADDLESHAW GODDARD​ (Bengaluru Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.