FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
25 days ago
BRIEF-Theraclion’s Echopulse covered by French National Health insurance for the treatment of breast fibroadenomas
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 12, 2017 / 4:15 PM / 25 days ago

BRIEF-Theraclion’s Echopulse covered by French National Health insurance for the treatment of breast fibroadenomas

Reuters Staff

1 Min Read

July 12 (Reuters) - THERACLION SA:

* THERACLION’S ECHOPULSE® COVERED BY FRENCH NATIONAL HEALTH INSURANCE FOR THE TREATMENT OF BREAST FIBROADENOMAS

* THIS FLAT-RATE COVERAGE IS FOR PERIOD OF 4 YEARS, INCLUDING 1 YEAR OF INCLUSION PERIOD, 1.5 YEARS OF FOLLOW-UP, 6 MONTHS OF DATA ANALYSIS

* THIS FLAT-RATE COVERAGE INCLUDES ALSO 1 YEAR OF RE-EVALUATION PROCESSES BY THE FRENCH’S NATIONAL HEALTH AUTHORITY (HAS)

* AMOUNT OF PACKAGE INCLUDES PATIENT CARE AND ASSOCIATED HOSPITALIZATION EXPENSES AND IS THUS SET PER PATIENT AT EUR 1,300

* SIX HUNDRED PATIENTS, AMONG WHICH 150 WITHIN THE STUDY, WILL BE ELIGIBLE FOR THIS COVERAGE

* TWELVE HIGHLY REPUTED CENTERS FROM ALL OVER FRANCE, BOTH FROM THE PRIVATE AND THE PUBLIC SECTOR, WILL PARTICIPATE IN THE STUDY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.