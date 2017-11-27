BRIEF-Thor Announces Q1 Earnings Per Share $2.43

Nov 27 (Reuters) - Thor Industries Inc:
* THOR ANNOUNCES RECORD RESULTS FOR FIRST QUARTER FISCAL 2018
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - QTRLY CONSOLIDATED RECREATIONAL VEHICLE BACKLOGS UP 69.9% TO $3.58 BILLION
* - WILL BE FACING TOUGHER YEAR-OVER-YEAR COMPARATIVES DURING SECOND HALF OF FISCAL YEAR
* - “WE ARE STILL EXPERIENCING A TIGHT LABOR MARKET IN NORTHERN INDIANA”
* SAYS BEGINNING TO SEE SOME INFLATIONARY PRICE INCREASES IN CERTAIN RAW MATERIAL AND COMMODITY-BASED COMPONENTS Source text for Eikon: Further company coverage: