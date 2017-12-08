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#Healthcare
December 8, 2017 / 6:46 AM / a day ago

BRIEF-Thrombogenics Discontinues Patient Recruitment In Its Phase II CIRCLE Study

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - THROMBOGENICS NV:

* PATIENT ENROLMENT IN PHASE II CIRCLE STUDY EVALUATING THR-409 (OCRIPLASMIN) FOR NON-PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY (NPDR) DISCONTINUED DUE TO SLOW RECRUITMENT RATE

* DECISION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY

* DATA FROM STUDY WILL BE ANALYZED AND SHARED WITH SCIENTIFIC COMMUNITY VIA A PUBLICATION IN LATE 2018/EARLY 2019

* THROMBOGENICS WILL FOLLOW-UP WITH EVERY PATIENT INCLUDED IN STUDY, AS APPROPRIATE

* RESOURCES EARMARKED FOR CIRCLE STUDY TO BE RE-ALLOCATED TO PROGRESS NEW DRUG CANDIDATES CURRENTLY BEING EXPLORED INTO CLINIC IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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