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BRIEF-Titan Pharmaceuticals Partners With Molteni To Market Probuphine In Europe
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November 28, 2017 / 12:14 PM / Updated a day ago

BRIEF-Titan Pharmaceuticals Partners With Molteni To Market Probuphine In Europe

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Titan Pharmaceuticals Inc:

* TITAN PHARMACEUTICALS PARTNERS WITH MOLTENI TO MARKET PROBUPHINE® IN EUROPE

* TITAN PHARMACEUTICALS - ‍ENTERED BINDING TERM SHEET UNDER WHICH CO WILL GRANT MOLTENI EXCLUSIVE LICENSE TO COMMERCIALIZE PROBUPHINE IN EUROPEAN UNION​

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ‍TITAN AND MOLTENI EXPECT TO ENTER INTO DEFINITIVE LICENSE AND DISTRIBUTION AGREEMENT DURING Q1 OF 2018​

* TITAN PHARMACEUTICALS - TERM SHEET PROVIDES MOLTENI TO PAY CO UPFRONT, NON-REFUNDABLE LICENSE FEE OF EUR 2.0 MILLION UPON EXECUTION OF LICENSE DEAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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