FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Titan Pharmaceuticals Says Co​ Entered Into A Binding Term Sheet With L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Societ*I Esercizio
Sections
Featured
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
Business
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
The Wider Image
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
November 28, 2017 / 9:34 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Titan Pharmaceuticals Says Co​ Entered Into A Binding Term Sheet With L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Societ*I Esercizio

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Titan Pharmaceuticals Inc:

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ON NOV 27, CO​ ENTERED INTO A BINDING TERM SHEET WITH L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET*I ESERCIZIO - SEC FILING

* TITAN PHARMACEUTICALS-‍PURSUANT TO AGREEMENT, CO WILL GRANT MOLTENI AN EXCLUSIVE RIGHT AND LICENSE TO COMMERCIALIZE PROBUPHINE IN EUROPEAN UNION​

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ‍TITAN AND MOLTENI EXPECT TO ENTER INTO DEFINITIVE LICENSE AND DISTRIBUTION AGREEMENT DURING Q1 OF 2018​ Source text: [bit.ly/2AcvxbE] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.