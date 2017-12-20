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BRIEF-Tivity Health Says Amended Corporate And Subsidiary Capital Accumulation Plan, A Nonqualified Deferred Compensation Plan
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December 20, 2017 / 9:24 PM / 5 days ago

BRIEF-Tivity Health Says Amended Corporate And Subsidiary Capital Accumulation Plan, A Nonqualified Deferred Compensation Plan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Tivity Health Inc:

* TIVITY HEALTH - AMENDED CORPORATE AND SUBSIDIARY CAPITAL ACCUMULATION PLAN, A NONQUALIFIED DEFERRED COMPENSATION PLAN

* TIVITY HEALTH - DETERMINED TO CEASE DEFERRALS & CERTAIN CONTRIBUTIONS UNDER THE PLAN & TO FREEZE ANY ADDITIONAL GROWTH ADDITIONS

* TIVITY HEALTH - UNDER AMENDMENT, TO FULLY VEST THE PARTICIPANTS IN THEIR ACCOUNT BALANCE(S) UNDER THE PLAN

* TIVITY HEALTH SAYS UNDER AMENDMENT, TO TERMINATE THE PLAN AND DISTRIBUTE TO PARTICIPANTS VESTED BENEFITS ACCRUED- SEC FILING Source text: (bit.ly/2z59f7A) Further company coverage:

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