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BRIEF-Tivo Corp Announces Additional Patent Litigation Against Comcast
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#Regulatory News - Americas
January 11, 2018 / 1:08 PM / a day ago

BRIEF-Tivo Corp Announces Additional Patent Litigation Against Comcast

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Tivo Corp:

* TIVO CORPORATION ANNOUNCES ADDITIONAL PATENT LITIGATION AGAINST COMCAST

* TIVO - ROVI CORP, RELATED ROVI AFFILIATES FILED NEW PATENT INFRINGEMENT LAWSUITS AGAINST COMCAST CORP IN U.S. DISTRICT COURTS

* TIVO CORP - ‍ROVI PLANS TO FILE AN ADDITIONAL LEGAL ACTION WITH UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (ITC) REGARDING SAME PATENTS​

* TIVO CORP - LAWSUITS ALLEGE THAT COMCAST‘S X1 PLATFORM INFRINGES TECHNOLOGY INVENTED AND PATENTED BY ROVI Source text for Eikon: Further company coverage:

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