BRIEF-TLG Immobilien resolves cash capital increase

Nov 9 (Reuters) - TLG IMMOBILIEN AG:
* INTENDS TO ISSUE UP TO APPROXIMATELY 7.4 MILLION NEW SHARES
* INTENDS TO INCREASE ITS SHARE CAPITAL TO UP TO APPROXIMATELY EUR 102.0 MILLION
* NEW SHARES WILL CARRY FULL DIVIDEND RIGHTS FROM JANUARY 1, 2017
* SETTLEMENT/CLOSING OF TRANSACTION IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON NOVEMBER 15, 2017
* TLG IMMOBILIEN AG - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FOR FINANCING OF RECENT AND FUTURE ACQUISITIONS AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)