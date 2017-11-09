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BRIEF-TLG Immobilien resolves cash capital increase
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November 9, 2017 / 4:47 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-TLG Immobilien resolves cash capital increase

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - TLG IMMOBILIEN AG:

* RESOLVES ON CASH CAPITAL INCREASE

* ‍INTENDS TO ISSUE UP TO APPROXIMATELY 7.4 MILLION NEW SHARES

* ‍INTENDS TO INCREASE ITS SHARE CAPITAL TO UP TO APPROXIMATELY EUR 102.0 MILLION​

* ‍INCREASE OF AROUND 7.8% OF SHARE CAPITAL​

* ‍NEW SHARES WILL CARRY FULL DIVIDEND RIGHTS FROM JANUARY 1, 2017​

* ‍SETTLEMENT/CLOSING OF TRANSACTION IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON NOVEMBER 15, 2017​

* TLG IMMOBILIEN AG - ‍INTENDS TO USE NET PROCEEDS FOR FINANCING OF RECENT AND FUTURE ACQUISITIONS AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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