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BRIEF-Tomoka Receives A Shareholder Proposal And Director Nominations From Wintergreen Advisers
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November 27, 2017 / 9:29 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Tomoka Receives A Shareholder Proposal And Director Nominations From Wintergreen Advisers

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Consolidated-Tomoka Land Co:

* CONSOLIDATED-TOMOKA RECEIVES A SHAREHOLDER PROPOSAL AND DIRECTOR NOMINATIONS FROM WINTERGREEN ADVISERS

* CONSOLIDATED-TOMOKA-RECEIVED FROM WINTERGREEN ADVISERS A SHAREHOLDER PROPOSAL DATED NOV 13, AND NOTICE OF INTENT TO NOMINATE 3 CANDIDATES TO BOARD

* CONSOLIDATED-TOMOKA- SHAREHOLDER PROPOSAL FROM WINTERGREEN REQUESTS BOARD HIRE INDEPENDENT ADVISER TO EVALUATE OPTIONS, INCLUDE SALE/LIQUIDATION OF CO

* CONSOLIDATED-TOMOKA LAND CO - ‍BOARD WILL CONSIDER AND RESPOND PUBLICLY TO WINTERGREEN‘S PROPOSAL AND DIRECTOR NOMINATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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