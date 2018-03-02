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Mergers & Acquisitons - Americas
March 2, 2018 / 11:41 AM / Updated a day ago

BRIEF-TopBuild To Acquire USI In All-Cash Transaction Valued At $475 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - TopBuild Corp:​

* TOPBUILD TO ACQUIRE USI IN ALL-CASH TRANSACTION VALUED AT $475 MILLION

* TOPBUILD CORP - DEAL ‍EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO GAAP EPS IN 12-MONTH PERIOD AFTER CLOSE​

* TOPBUILD CORP - ‍ANTICIPATE $15M OF RUN-RATE COST SYNERGIES FROM DEAL

* TOPBUILD CORP - ‍DEAL EXPECTED TO ENHANCE PRO FORMA EBITDA MARGIN AND FREE CASH FLOW PROFILE ​

* TOPBUILD CORP - PLANS TO FUND THIS TRANSACTION USING PROCEEDS FROM A $350 MILLION BOND ISSUANCE

* TOPBUILD - ALSO PLANS TO FUND DEAL USING PROCEEDS FROM $100 MILLION FROM A DELAYED DRAW TERM LOAN COMMITMENT

* TOPBUILD CORP - ‍ AGREEMENT TO ACQUIRE UNITED SUBCONTRACTORS HAS BEEN APPROVED BY TOPBUILD’S BOARD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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