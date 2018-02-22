BRIEF-Topdanmark Q4 Pre-Tax Profit DKK 533 mln‍​

Feb 22 (Reuters) - TOPDANMARK:
* Q4 PRE-TAX PROFIT DKK 533 MILLION (REUTERS POLL DKK 445 MILLION)
* Q4 NET PROFIT DKK 379 MILLION (REUTERS POLL DKK 350 MILLION)
* WILL RECOMMEND TO AGM THAT DIVIDEND OF DKK 1,710M BE DISTRIBUTED FOR 2017 REPRESENTING DKK 19 PER SHARE ISSUED.
* Q4 COMBINED RATIO 82.1 PERCENT (REUTERS POLL 86.3 PERCENT)
* THE POST-TAX PROFIT FORECAST MODEL FOR 2018: DKK 950- 1,050M EXCLUDING RUN-OFF
* ASSUMED COMBINED RATIO FOR 2018 REMAINS UNCHANGED AT 90-91 EXCLUDING RUN-OFF AND INCLUDING ADDITIONAL EXPENSES OF 0.5 TO 1PP Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)