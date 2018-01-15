BRIEF-Torex Begins Re-Start Of Operations At ELG Mine, Main Access Gate Blockade Remains In Place

Jan 15 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:
* TOREX INITIATES RE-START OF OPERATIONS AT ELG MINE: BLOCKADE AT MAIN ACCESS GATE REMAINS IN PLACE
* TOREX INITIATES RE-START OF OPERATIONS AT ELG MINE: BLOCKADE AT MAIN ACCESS GATE REMAINS IN PLACE
* SAYS SUBSET OF REAL DEL LIMON EJIDO CONTINUES TO ACTIVELY SUPPORT BLOCKADE AND LOS MINEROS UNION
* SAYS TEAM OF UNIONIZED EMPLOYEES AND MANAGEMENT HAS INITIATED RE-START IN PRIORITY AREAS OF PLANT AT ELG MINE COMPLEX Source text for Eikon: Further company coverage: