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January 25, 2018 / 8:17 AM / a day ago

BRIEF-Torrent Pharma Approves Issue Of NCDs Via Private Placement Worth Up To 125 Bln Rupees

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Torrent Pharmaceuticals Ltd:

* SAYS APPROVED ENHANCEMENT OF BORROWING LIMITS TO 150 BILLION RUPEES

* SAYS APPROVED INCREASE IN AUTHORISED SHARE CAPITAL OF CO FROM 1.25 BILLION RUPEES TO 1.50 BILLION RUPEES

* SAYS APPROVED ISSUANCE OF NCDS BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT FOR AN AMOUNT NOT EXCEEDING 125 BILLION RUPEES

* SAYS APPROVED ISSUE OF SHARES THROUGH QIP AND/OR DEPOSITORY RECEIPTS FOR AMOUNT NOT EXCEEDING 50 BILLION RUPEES Source text - bit.ly/2n8pfTg Further company coverage:

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