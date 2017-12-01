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BRIEF-Tortoise Energy Independence Fund Says As Of Nov. 30, Unaudited Total Assets Were About $255.3 Million
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December 1, 2017 / 11:24 PM / in 18 hours

BRIEF-Tortoise Energy Independence Fund Says As Of Nov. 30, Unaudited Total Assets Were About $255.3 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Tortoise Energy Independence Fund Inc :

* TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC. PROVIDES UNAUDITED PRELIMINARY BALANCE SHEET INFORMATION AND ASSET COVERAGE RATIO UPDATE AS OF NOV. 30, 2017

* TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND INC - AS OF NOV. 30, 2017, COMPANY‘S UNAUDITED TOTAL ASSETS WERE APPROXIMATELY $255.3 MILLION

* TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND INC - AS OF NOV. 30, 2017 UNAUDITED NET ASSET VALUE WAS $187.9 MILLION, OR $12.88 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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