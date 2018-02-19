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February 19, 2018 / 3:13 PM / Updated a day ago

BRIEF-Total signs JV agreements with Borealis and Nova Chemicals

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Total Sa:

* TOTAL SAYS SIGNED DEFINITIVE AGREEMENTS WITH BOREALIS AND NOVA CHEMICALS TO FORM A JOINT VENTURE IN PETROCHEMICALS ON THE U.S. GULF COAST.

* TOTAL SAYS WILL OWN 50 PERCENT AND NOVEALIS HOLDINGS LLC, A JOINT VENTURE BETWEEN BOREALIS AND NOVA CHEMICALS, WILL OWN THE REMAINING 50 PERCENT.

* THE AGREEMENT INCLUDES A NEW $1.7 BILLION ETHANE STEAM CRACKER THAT IS BEING BUILT ALONGSIDE TOTAL’S PORT ARTHUR REFINERY AND TOTAL/BASF EXISTING STEAM CRACKER.

* THE PROJECT, WHICH IS SCHEDULED TO START UP IN 2020, WILL CREATE AROUND 1,500 JOBS DURING PEAK ENGINEERING AND CONSTRUCTION ACTIVITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Bate Felix Editing by Gus Trompiz)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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