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February 20, 2018 / 6:15 PM / a day ago

BRIEF-Toyota Recalls Certain Sequoia And Tundra Vehicles

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Toyota Motor North America:

* TOYOTA RECALLS CERTAIN SEQUOIA AND TUNDRA VEHICLES

* TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA SAYS IS CONDUCTING SEPARATE SAFETY RECALLS IN THE U.S. OF ABOUT 65,000 MODEL YEAR 2018 SEQUOIA AND TUNDRA VEHICLES

* TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA SAYS IS ALSO CONDUCTING SEPARATE SAFETY RECALLS IN THE U.S. OF ABOUT 8,800 MODEL YEAR 2017 TUNDRA

* TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA - IN RECALLED 2018 SEQUOIA & TUNDRA VEHICLES, DIAGNOSTIC FUNCTION MAY UNNECESSARILY TURN OFF VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM Source text: (toyota.us/2BFcMhN) Further company coverage:

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