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February 27, 2018 / 7:20 AM / a day ago

BRIEF-Trafalgar New Homes announces acquisition of Beaufort Homes Ltd​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Trafalgar New Homes Plc:

* ‍TRAFALGAR (AIM: TRAF), AIM QUOTED RESIDENTIAL PROPERTY DEVELOPER OPERATING IN SOUTHEAST ENGLAND, ANNOUNCES THAT IT HAS ENTERED INTO A CONDITIONAL AGREEMENT TO ACQUIRE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF BEAUFORT HOMES LIMITED​

* ‍CONSIDERATION FOR ACQUISITION WILL BE SATISFIED THROUGH ISSUE OF 186,815,190 ORDINARY SHARES IN COMPANY ( “CONSIDERATION SHARES”) TO OWNERS OF BEAUFORT HOMES.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Clara Denina)

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